“In arrivo 25 mila euro al Comune di Cantù dal Ministero dell’Interno grazie al progetto Scuole sicure che abbiamo voluto e finanziato quando siamo stati al Viminale con Matteo Salvini”. Ad annunciarlo è stato il deputato leghista Nicola Molteni.

Scuole sicure, Nicola Molteni (Lega): “A Cantù 25 mila euro contro lo spaccio”

Il deputato ha spiegato: “Sono molto orgoglioso di queste risorse per la mia città, finanziate grazie al Fondo sulla sicurezza urbana del Decreto sicurezza 1 che qualcuno vorrebbe abolire!!! La missione del progetto è contrastare pusher e spacciatori fuori dalle scuole per la sicurezza dei nostri ragazzi e studenti. Un lavoro che prevede controllo, monitoraggio, prevenzione, educazione, legalità e contrasto allo spaccio di droga grazie al lavoro delle Forze di Polizia in collaborazione con gli enti locali. Grazie a queste risorse si possono infatti assumere agenti di polizia locale a tempo determinato, pagare straordinari, acquistare mezzi e attrezzature, promuovere campagne informative e iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio. Mentre i partiti al governo sono favorevoli alla liberalizzazione e legalizzazione delle droghe leggere, noi siamo orgogliosi e fieri di contrastare e difendere i nostri figli da ogni tipo di droga, senza se e senza ma!!”.