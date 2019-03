A Erba convocato il consiglio comunale d’urgenza per sabato 30 marzo alle 11.

A Erba si dimette un consigliere comunale: ecco di chi si tratta

Il presidente del consiglio di Erba ha convoca il Consiglio comunale d’urgenza in prima convocazione per sabato 30 marzo, dalle 11 per le dimissioni dalla carica del consigliere comunale Marziale De Gaetano.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU