Presentato in Consiglio comunale giovedì

Svelati i progetti degli assessori

E’ stato portato all’attenzione del Consiglio comunale giovedì e domani, lunedì 9 dicembre, se ne discuterà in Commissione. Il Bilancio è pronto per essere passato al vaglio dei componenti: un passo importante per determinare le novità che caratterizzeranno la città per i prossimi tre anni e che sono state proposte dai diversi assessori. L’appuntamento è alle 20 a Palazzo Majnoni, sede municipale.

Niente aumenti per le tasse

Il sindaco, Veronica Airoldi, ha dato una certezza: “La scelta è quella di non aumentare nulla, per evitare di gravare sulle tasche dei contribuenti”. Tanti i progetti per la sicurezza, con potenziamento dell’illuminazione e con la creazione di una squadra di vigili motociclisti. Molti gli investimenti per le opere pubbliche.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU