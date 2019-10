“Tra poche ore insieme a una delegazione del Comitato Bicamerale Schengen Europol e Immigrazione mi recherò a Lampedusa. Per prima cosa andremo a deporre una corona di fiori alla Porta d’Europa per commemorare le vittime dell’ennesima strage in mare”. Così Eugenio Zoffili, deputato Lega e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen Europol e immigrazione.

Strage in mare a Lampedusa, Zoffili nella delegazione per commemorare le vittime

Alle ore 15, presso la sede dell’Aeronautica Militare, la delegazione parlamentare incontrera’ il Prefetto, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto e dell’Aeronautica Militare e, al termine, sindaco, Giunta e Consiglio comunale. Alle 17 e’ prevista una visita all’Hot Spot di Contrada Imbriacola, dove la delegazione incontrera’ i rappresentanti delle organizzazioni internazionali operanti nel Centro e il gestore. Alle 19 e’ previsto, presso il Molo Favaloro, l’imbarco su un mezzo di servizio della Guardia di Finanza. Domani alle ore 9, nella sede dell’Aeronautica militare di Lampedusa, Zoffili, insieme ai componenti della delegazione, terra’ una conferenza stampa sulla visita.