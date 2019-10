E’ ormai risaputo che Internet è il contenitore virtuale per eccellenza di innumerevoli bufale e false notizie riguardanti l’alimentazione, scientificamente infondate e spesso dannose per la salute.

Alimentazione: un incontro per sfatare le bufale del Web

Per sfatare le “bufale” del web e orientare la cittadinanza verso scelte consapevoli e corretti stili di vita, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha organizzato l’incontro aperto a tutti, intitolato “Dottore ma è vero che? Alimentazione e dintorni”, in programma a Como venerdì 4 ottobre, alle 16.45, in Biblioteca Civica (piazzetta Venosto Lucati 1). L’ingresso è libero.

La parola agli esperti

Tanti gli esperti del settore che saranno presenti all’incontro e che daranno un personale e competente parere. L’incontro sarà aperto dalla relazione di Marina Russello, allergologa e immunologa, che affronterà il tema delle false notizie su allergie e intolleranze, seguita da Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia e Licia Snider, specialista in gastroenterologia endoscopica, che tratterà il tema del tanto “demonizzato” glutine. A fare il punto sulla dieta mediterranea sarà Paola Palestini, professore associato in Biochimica dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.

Il programma della giornata

ore 16:45 Saluto della Autorità

Moderatori: Dott. Davide Cantoni – giornalista direttore Comozero

Dott. Daniele Lietti – Pediatra e Allergologo Libero Professionista

ore 17:00 Verità e Fake news sulle allergie-intolleranze

Dott.ssa Marina Russello – Medico Specialista in Allergologia e Immunologia

ore 17:15 Oncologia e alimentazione

Dott. Marco Missaglia – Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia

ore 17:30 Il glutine: il grande nemico

Dott.ssa Licia Snider – Medico Specialista in Gastroenterologia Endoscopica

ore 17:45 I colori della dieta mediterranea

Prof.ssa Paola Palestini – Professore associato in Biochimica – Università degli Studi Milano-Bicocca

ore 18:00 Il miracolo è servito: quando il marketing conta di più

Dott. Alessandro Conte – Medico di Direzione Azienda Ospedaliera Alto Friuli

ore 18:30 Discussione e chiusura lavori

La diffusione di notizie false va combattuto con la cultura e una corretta divulgazione

“La diffusione di notizie false e senza fondamenti scientifici – sottolinea Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como – è un virus pericoloso per la salute che va combattuto con la cultura e una corretta divulgazione. La pubblicizzazione di regimi dietetici senza controllo medico, l’esaltazione delle virtù di alcuni cibi non basate su evidenze scientifiche insieme a una serie di false credenze devono essere contrastate – prosegue Spata – con la promozione di corretti stili di vita e di tutte quelle informazioni, adeguatamente verificate, che contribuiscono alla prevenzione primaria e secondaria delle principali patologie.

Una giornata di aggiornamento e confronto

Il 5 ottobre, infatti, è in programma il convegno “Alimentazione e dintorni” (8.30-17), rivolto ai professionisti della salute e dell’informazione. Sarà una giornata di aggiornamento e confronto con relatori di rilievo nazionale di cui sono responsabili scientifici Marina Russello, Daniele Lietti e Amelia Locatelli, dermatologa e rappresentante dell’Associazione Cultural Frame of Food.

