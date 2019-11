Convivere con la malattia: basta conoscerla

Convegno “Storie di atleti e stili di vita”

L’elegante sala Bianca del Teatro Sociale di Como gremita di tante persone intervenute in occasione dell’evento organizzato a chiusura della Giornata mondiale del diabete. E le aspettative non sono rimaste deluse: durante l’incontro si sono alternati infatti diversi personaggi del panorama sportivo locale e nazionale tra cui il velista Roberto Spata come anche diversi ragazzi, giovani promesse dello sport accomunate dal fatto di convivere senza problemi con il diabete. Per la parte medica il dottor GiuseppeCarrano – responsabile della Diabetologia dei poliambulatori del Sant’Anna – e il dottor GianluigiSpata – presidente dell’Ordine dei Medici di Como – hanno sottolineato come la malattia diabetica interessi in Italia quasi quattro milioni di persone, con oltre un altro milione che inconsapevolmente ne sono affetti.

Attenzione fin da piccoli

Altro problema reale è rappresentato dai bambini in sovrappeso, o peggio obesi, candidati in futuro al diabete. Di prevenzione del diabete di tipo 2 basata sul l’alimentazione e sull’attività fisica ha parlato nel suo intervento il dottor Marco Missaglia, medico mandellese specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia. Già solo una attività leggera e moderata per tre quarti d’ora con una frequenza di almeno tre volte alla settimana ci permette una reale prevenzione della malattia diabetica.

Testimonianze “famose”

Interessante il contributo dell’attore Edoardo Romano, che ha mostrato un videoclip sul diabete realizzato con Nini Salerno de “I Gatti di Vicolo Miracoli”. Grande successo ha riscosso anche il contributo di Leo Callone, campione di nuoto originario di Mandello, che dopo aver mostrato il trailer del film “Cento milioni di bracciate” realizzato sulla sua vita e sulle imprese sportive che lo hanno reso famoso, ha spiegato come lo stile di vita basato sulla sana alimentazione e l’allenamento sistematico siamo stati fondamentali per il successo. Infine il dottor Gigi Bellaria, tecnico nazionale Nordik Walking Italia, ha illustrato come una attività aerobica a basso carico possa apportare indiscussi benefici alle patologie metaboliche e permetta di gestire al meglio la malattia diabetica. Ancora una volta, ha concluso il dottor Missaglia, “la prevenzione parte dai corretti stili di vita”.

