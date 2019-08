Acf Como 2000 al via la nuova stagione di calcio femminile.

Acf Como 2000 prima amichevole della squadra di mr Garavaglia sabato 24 agosto

E’ iniziata ufficialmente la stagione 2019/20 del rinnovato ACF Como 2000. La prima squadra femminile del presidente Stefano Verga si è radunata ieri pomeriggio ad Anzano del Parco per iniziare la preparazione sotto gli ordini dello staff del nuovo mr Elio Garavaglia. Prime foto e primi allenamenti per la squadra comasca che già sabato 24 alle 16.30, giocherà anche la prima amichevole stagionale contro l’Orobica, sempre sul campo di Anzano. Le azzurre poi partiranno il giorno successivo per Sondalo dove svolgeranno il ritiro fino al 31 quando disputeranno una seconda amichevole a Cantù alle ore 18.30, contro il Milan femminile di mister Maurizio Ganz.

Appuntamento glamour invece fissato per il 1 settembre alle ore 11.30 nella location prestigiosa del Grand Hotel Cadenabbia dove verranno scattate le foto ufficiali della prima squadra In questa inoltre settimana la Lega Nazionale Dilettanti diramerà i calendari di serie C che vedono l’ Acf Como inserita nel girone A e i gironi di Coppa Italia. Il Campionato di serie C avrà inizio domenica 6 ottobre 2019.

Girone A

Caprera

Campomorone Lady

Pinerolo

Speranza Agrate

Voluntas Osio

Real Meda

ACF Como

Azalee

Biellese

Alessandria

Canelli SDS 1922

Femminile Juventus Torino

Torino Women ASD

Academy Parma Calcio

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU