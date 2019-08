ACF Como 2000 news per la stagione 2019/20.

ACF Como 2000 il campionato inizierà il 6 ottobre diviso in 4 gironi

La nuova ACF Como 2000 aprirà la nuova stagione ufficialmente il 6 ottobre quando inizierà il campionato di serie C femminile. Il team lariano è stato inserito nel girone A. a 14 squadre. A Roma infatti si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Calcio Femminile, presieduto dal Delegato nonché Vice Presidente LND Sandro Morgana e dai Consiglieri Sonia Pessotto, Ida Micheletti e Valentina Roscini, che ha deliberato la composizione del Campionato di Serie C per la nuova stagione sportiva 2019/20. Il Campionato avrà inizio domenica 6 ottobre 2019 e sarà suddiviso in quattro gironi da 14 squadre ciascuno.

Girone A

Caprera

Campomorone Lady

Pinerolo

Speranza Agrate

Voluntas Osio

Real Meda

Como

Azalee

Biellese

Alessandria

Canelli SDS 1922

Femminile Juventus Torino

Torino Women ASD

Academy Parma Calcio

Girone B

Atletico Oristano CF

Accademia Spal

Gordige Calcio Ragazze

Calcio Padova Femminile

Venezia FC Femminile

Vicenza Calcio Femminile

San Paolo

Südtirol Damen Bolzano AD

Unterland Damen

Brixen Obi

Trento Clarentia

Isera

Brescia Calcio Femminile

Cortefranca Calcio

Girone C

Perugia Calcio srl

Jesina Femminile

Femminile Riccione

Arezzo ASD

San Miniato ASD

Città di Pontedera CF

Giovan iGranata Monsummano

Pistoiese 2016

Spezia Calcio Femminile

Bologna FC 1909

Imolese FM

Grifone Gialloverde

Res Women

Sassari Torres Femminile

Girone D

Catania Calcio Femminile

Ludos

Salento Women Soccer

CalcioFemminile Catanzaro

Apulia Trani

Sant’Egidio Femminile

Calcio Pomigliano

Dream Team Femminile

Real Bellante

Free Girls

Pescara Calcio Femminile

Calcio Femminile Chieti

Aprilia Racing Femminile

Roma XIV Decimoquarto

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU