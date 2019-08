Acf Como 2000 prime amichevoli per il rinnovato team lariano femminile.

Acf Como 2000 la squadra di mr Garavaglia è poi andata in ritiro a Sondalo

Primi test amichevoli per il nuovo Acf Como. Nel weekend la rinnovata squadra lariana femminile ha giocato ad Anzano due amichevoli agli ordini di mr Elio Garavaglia. Nella giornata di sabato buon esordio soprattutto vincente per la squadra azzurra che ha travolto le bergamasche dell’Orobica per 4-1. Domenica mattina invece sconfitta per 3-1 contro l’Inter primavera in una gara in cui il mr lariano ha ruotato molto facendo giocare tante giovani tra cui cinque ragazze della formazione Allieve. Al termine dell’amichevole l’ACf Como è partita per Sondalo dove svolgerà il ritiro fino al 31 agosto quando giocherà un’altra gara amichevole sul campo di Cantù alle ore 18.30 contro il Milan allenato da Maurizio Ganz. Ricordiamo che poi domenica 1 settembre alle ore 11.30 nella location prestigiosa del Grand Hotel Cadenabbia verranno scattate le foto ufficiali della prima squadra che giocherà il campionato di serie C nel girone A al via dal 6 ottobre.

Girone A

Caprera

Campomorone Lady

Pinerolo

Speranza Agrate

Voluntas Osio

Real Meda

ACF Como

Azalee

Biellese

Alessandria

Canelli SDS 1922

Femminile Juventus Torino

Torino Women ASD

Academy Parma Calcio

