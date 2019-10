Acf Como risultati del settore giovanile.

Acf Como secondo stop per le Under12

Buone notizie per l’ACF Como arrivano dal suo settore giovanile e dalle sue squadre impegnate nei campionati lombardi. Bene sia le Giovanissime che le Juniores a valanga mentre secondo stop per le baby Under12.

Juniores: ottovolante contro Crema

La squadra Juniores azzurra nel 5° turno d’andata del girone A ha travolto Crema in casa per 8-1. Ora le comasche, seconde in classifica, torneranno in campo sabato 19 ottobre alle ore 15 ospiti della Speranza Agrate.

Classifica Girone A

Azalee 12, Como 11; Monza, Meda 10; Academy Parma, Agrate 9; Pro Sesto, Crema 8; Tabiago 6; Dresano 3; Feralpisalò, Lumezzane 1; Vittuone, Minerva Milano 0.

Giovanissime: successo e nove reti al Bresso

Successo a valanga per le Giovanissime azzurre che hanno travolto nel 5° turno d’andata del girone A il Circolo Giovanile Bresso per 9-0. Le lariane terze in classifica torneranno in campo domenica 20 ottobre alle ore 10 sul campo della Pro Sesto.

Classifica Girone A

Inter, Milan 12; Como , Sedriano 9; Meda, Monza 7; Tabiago 6; Pro Sesto 4; Cologno, Vigevano 3; Femminile Milan Ladies 1; VillaPizzone, Bresso 0.

Under12: secondo stop con il Meda

Seconda sconfitta di fila per le baby Under12 lariane battute in casa dal Real Meda per 0-2. Ora le azzurrine torneranno in campo sabato 19 ottobre ospiti dell’altra squadra del Real Meda B. alle ore 15 per provare a sbloccarsi da quota 0 in classifica.

Classifica girone A

Azalee, Monza, Real Meda, Riozzese 6; Monterosso 3; Cologno, Orobica 1; Como, Pergolettese, Pro Sesto, Vigevano, Meda b. Milan Ladoes 0.

