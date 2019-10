Acf Como dopo il 4° turno serie C femminile.

Acf Como le lariane battono 11-0 le sarde e mantengono la vetta del girone A

La valanga ACF Como si abbatte sul Caprera e mantiene la vetta del girone A di serie C femminile. Il team azzurro ieri ha vinto per 11-0 contro la squadra sarda e consolida il suo primato imbattuto con il Real Meda. E proprio domenica 3 novembre l’ACF tornerà in campo per il big match ospite del Real: in palio il primato solitario.

Risultati del 4° turno girone A

Domenica 27 ottobre: ACF-Caprera 11-0, Alessandria-Real Meda 0-4, Azalee-Academy Parma 2-0, Biellese-Juventus Torino 4-0, Pinerolo-Canelli 1-0, Speranza Agrate-Voluntas Osio 2-1.

Classifica girone A

Como, Real Meda 12; Biellese 10; Campomorone Lady, Azalee, Pinerolo 9; Torino 6; , Speranza Agrate 5; Alessandria, Canelli, Osio 3; Juventus Torino 1; Academy Parma, Caprera 0.

Programma del 3° turno girone A

Domenica 3 novembre ore 14.30: Academy Parma-Biellese. Alessandria-Campomorone Lady, Canelli-Speranza Agrate, Caprera-Juventus Torino, Real Meda-ACF Como, Torino-Pinerolo, Osio-Azalee

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU