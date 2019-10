ACF Como risultati del settore giovanile femminile.

ACF Como rinviata la gara delle Under12 azzurre

Weekend positivo anche per il settore giovanile dell’ACF Como. Hanno vinto infatti sia la squadra Juniores che quella Giovanissime protagoniste di colpi esterni mentre le Under12 hanno visto rinviata la sfida sul campo del Real Meda B.

Juniores: poker vincente alla Speranza Agrate

Nuova vittoria per la squadra Juniores dell’ACF che sabato scorso ha sbancato il campo della Speranza Agrate rifilandole un secco 1-4. Le azzurre nel prossimo weekend riposeranno mentre torneranno in campo per l’8° turno sabato 2 novembre per Vittuone -ACF (ore 15)

Classifica Girone A

Azalee 15, Como 14; Real Meda 13; Academy Parma 12; Pro Sesto, Crema 11; Monza 10; 3Team, Tabiago 9; Vittuone, Dresano 3; Feralpisalò, Lumezzane 1; Minerva Milano 0.

Giovanissime: tris d’assi a Sesto

Bel colpo grosso anche per la squadra Giovanissime dell’ACF che è andata a sbancare domenica scorsa il campo della Pro Sesto per 0-3. Le azzurrine torneranno in campo per il 6° turno domenica 27 ottobre (ore 19) n casa contro il Sedriano.

Classifica Girone A

Inter, Milan 15; Como, Rivazzanese 12; Sedriano 10; Taboiago 9; Monza 8; Meda 7; Pro Sesto 4; Cologno, Vigevano, Bresso 3; Femminile Milan Ladies 1; VillaPizzone 0.

Under12: sabato trionfano in campo contro Vigevano

le baby azzurrine lariane sabatos cros hanno visto rinviato il 3° truno contro il Real meda Be torneranno in campo sabato 26 in casa contro il Vigevano (ore 15).

Classifica girone A

Azalee 9; Monza, Real Meda, Riozzese 6; Pro Sesto, Monterosso 3; Cologno, Orobica 1; Como, Pergolettese, Vigevano, Meda b. Milan Ladies 0.

