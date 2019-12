Acf Como risultati dal settore giovanile femminile.

Acf Como cadono invece le Under19 e le Under15

L’ultimo weekend del settore giovanile femminile dell’Acf Como ha salutato il bel successo esterno della squadra Under17 ma le secche sconfitte delle formazioni Under19 e Under15.

Under19: pesante sconfitta a Parma

Le azzurre Under19 nel 13° turno d’andata sono state travolte a Parma dall’ìAcademy per 6-2. Per il 14° turno le comasche torneranno in campo sabato 14 dicembre alle ore 15 ain casa contro il 3 Team per provare a riscattarsi e mettere 3 punti sotto l’albero

Tabellino Academy Parma – Como-Azalee 6-2

Classifica U19

Azalee 34; Academy Parma 30; Pro Sesto 27; Acf , Speranza Agrate 23; FiammaMonza 22; Real Meda 20; Crema, 3Team 17; Vittuone 13; Tabiago 11; Feralpisalò 8; Lumezzane 5; Dresano 3 Minerva Milano 0.

Under17: colpo esterno e tris vincente

Nel 13° turno d’andata colpo esterno per le U17 lariane che hanno rifilato un bel tris vincente al fanalino di coda Monterosso. Prossimo turno domenica 15 dicembre alle ore 10 in casa contro il Sedriano per tenere la terza piazza.

Il tabellino Monterosso- Como 0-3

Classifica U17

Inter 34; Milan 31; ACF 28; Atalanta, Brescia 27; Atalanta 2 25; Sedriano 21; Pro Sesto 18; Riozzese 156; Cremonese 9; Parma Calcio 7; Orobica 6; Cologno, Azalee 5; Monterosso 2.

Under15: niente da fare contro la capolista Inter

Le baby Under15 lariane nel 12° turno, penultimo d’andata, sono state battute sul campo della capolista Inter con un secco 4-0 mantenendo però il loro terzo posto in classifica. Prossimo turno domenica 15 dicembre alle ore 10 ultimo turno d’andata in casa contro il Sedriano

Il tabellino di Inter – Como 4-0

Classifica U15

Inter 36; Milan 33; Como 27; Real meda 25; Rivanazzanese 24; Sedriano 22; Tabiago 18; Monza 14; Football Milan Ladies 13; Pro Sesto 10; Bresso 9; Cologno 7; Vigevano 4; Villapizzone 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU