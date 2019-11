Acf Como risultati del settore giovanile femminile.

Acf Como Juniores primo stop, pareggio per le u12

Nel fine settimana sono scese in campo anche le squadre del settore giovanile dell’ACF Como. Prima sconfitta per le Juniores fermate in casa dal Monza, tris vincente per le Giovanissime e pareggio per le baby Under12.

Juniores: sconfitta casalinga con Monza

Prima sconfitta stagionale oer la squadra Juniores dell’ACF che sabato scorso è ststa battuta in casa dal Fiamma Monza per 3-5. Le azzurre nel prossimo weekend torneranno in campo per il 10° turno sabato 6 novembre per Feralpisalò-ACF (ore 19.30)

Classifica Girone A

Azalee 24, Academy Parma 21; Pro Sesto 20; Real meda 19; Como 17; Fammmonza 16; Speranza Agrate 15; Crema 14; 3Team, 12; Tabiago 9; Vittuone 6; Lumezzane 4; Dresano 3; Feralpisalò 1; Minerva Milano 0.

Giovanissime Under15: tris vincente al Monza

Bel successo casalingo per le Giovanissime dell’ACF che nell’8° turno hanno battuto per 3-0 il Monza. Le azzurrine torneranno in campo per il 9° turno domenica 17 (ore 10) ancora in casa contro il Football Milan Ladies.

Classifica Girone A

Inter, Milan 24; Rivazzanese, Como 18; Real Meda CF 16; Sedriano 13; Tabiago 2; Monza 11; Pro Sesto, Cologno 7; Femminile Milan Ladies, Vigevano 4; Bresso 3; VillaPizzone 0.

Under12: le baby pareggiano con Monterosso

Le baby azzurrine lariane sabato scorso nel 7° turno d’andata hanno pareggiato in casa per 1-1 contro la pariclassifica Monterosso. Le lariane dopo il turno di riposo torneranno in campo sabato 23 novembre ospiti del Cologno (ore 15).

Classifica girone A

Azalee, Monza 15; Real Meda 12; Riozzese 10; Cologno, Meda B 5; Orobica, Monterosso, Como 4; Pro Sesto 3; Pergolettese, Vigevano, Milan Ladies 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU