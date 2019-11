Acf Como risultati dal vivaio femminile.

Acf Como ko per Giovanissime e Under12

Fine settimana in campo per le squadre del settore giovanile dell’Acf Como. Successo a valanga per le Juniores mentre stoppate dalle capoliste sia Under15 che under12.

Juniores: nove reti a Vittuone

Nuova vittoria per la squadra Juniores dell’ACF che sabato scorso ha sbancato il campo del Vittuone per 1-9. Le azzurre nel prossimo weekend torneranno in campo per il 9° turno sabato 9 novembre in casa per ACF-FiammaMonza (ore 15)

Classifica Girone A

Azalee 21, Meda 19; Academy Parma 18;Como, Pro Sesto 17; Fammmonza 13; Speranza Agrate,3Team, 12; Crema 11; Tabiago 9; Vittuone 6; Dresano 3; Feralpisalò, Lumezzane 1; Minerva Milano 0.

Giovanissime Under15: ko sul campo della capolista Mlilan

Niente da fare per le Giovanissime dell’ACF che si sono arrese nel 7° turno sul campo della capolista Milan per 1-0 Le azzurrine torneranno in campo per l’8° turno domenica 10 (ore 10) n casa contro il Monza.

Classifica Girone A

Inter, Milan 21; Rivazzanese 18; Como 15; Real meda CF 13; Monza 11, Sedriano 10; Tabiago 9; Pro Sesto 7; Cologno 6; Femminile Milan Ladies 4; Vigevano, Bresso 3; VillaPizzone 0.

Under12: le baby sconfitte a Monza

Le baby azzurrine lariane sabato scorso sono stte sconfitte a Monza nel 6° turno d’andata per 3-1. le lariane torneranno in campo sabato 9 novembre in casa contro il Monterosso (ore 15).

Classifica girone A

Azalee, Monza 12; Real Meda 9; Riozzese 7; Cologno, Meda B 5; Orobica 4; Pro Sesto, Monterosso, Como 3; Pergolettese, Vigevano, Milan Ladies 0.

