ACF Como ultima gara d’andata di serie C femminile.

Acf Como la partita domenica 12 a Cantù e incasso devoluto in beneficenza

Ultima giornata del campionato di serie C femminile con l’ACF Como che l’ha può affrontare da capolista del girone A. Il team del presidente Stefano Verga domenica 12 gennaio alle ore 14.30 ospiterà al Toto Caimi di Cantù il Pinerolo per festeggiare il titolo d’inverno. Da segnalare che l’incasso del match sarà interamente devoluto a favore di Un sorriso In Più Onlus,associazione del comasco che si occupa di persone anziane,di bambini e di ragazzi che vivono in situazioni di disagio e che sono bisognosi di aiuto e di sostegno.

Intanto la società ha dato il benvenuto a una nuova giocatrice : si tratta dell’attaccante spagnola Gonzalez Villafruela Ana che è ufficialmente una calciatrice dell’ Acf Como.

Programma del 13° turno girone A campionato serie C

Domenica 12 gennaio ore 14.30: Como-Pinerolo, Alessandria-Canelli, Azalee-Biellese, Campomorone-Juventus, Meda-Parma, Osio-Caprera, Speranza Agrate-Torino.

Classifica girone A

Como 30; Real Meda 27; Biellese, Azalee 26; Torino 25; Speranza Agrate 24; Campomorone Lady 22; Pinerolo 21; Canelli 16; Juventus Torino 9; Voluntas Osio 8; Alessandria 7; Academy Parma, Caprera 1.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU