Acf Como verso il 15° turno serie C femminile.

Acf Como le azzurre domenica ospiti delle bianconere già battute all’andata

La capolista Acf Como è pronta a tornare in campo per il 15° turno del campionato di calcio serie C femminile. Il team lariano dall’alto dei suoi 33 punti domenica pomeriggio alle ore 14.40 sarà a Borgoretto di Beinasco ospite della Juventus Torino già battuta nettamente all’andata per 7-1.

Programma del 15° turno, 1° ritorno, girone A campionato serie C

Domenica 26 gennaio ore 14.30: Juventus Torino-Como, Academy Parma-Alessandria, Biellese-Pinerolo, Canelli-Azalee, Caprera-Campomorone Lady, Real Meda-Speranza Agrate, Torino-Osio.

Classifica girone A

Como 36; Real Meda 33; Speranza Agrate 30; Biellese, Azalee 29; Torino, Campomorone Lady 28; Pinerolo 24; Canelli 19; Voluntas Osio 11; Juventus Torino 9; Alessandria 7; Academy Parma, Caprera 1.

