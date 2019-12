ACF Como dopo 11° turno serie C.

ACF Como di tornerà in campo il 5 gennaio con il big match contro la Biellese

Il turno natalizio non regala punti all’Acf Como che invece deve incassare una sconfitta casalinga contro la Speranza Agrate per 1-0 ma nonostante questo conserva il primato del girone A. E si tornerà in campo dopo le feste domenica 5 gennaio proprio con il big match d’alta quota sul campo della Biellese seconda forza del girone.

Risultati el 11° turno girone A campionato serie C

Domenica 22 dicembre: Como-Speranza Agrate 0-1,Alessandria-Juventus U23 2-2, Azalee-Pinerolo 2-0, Campomorone-Biellese 1-1, Real Meda-Caprera 8-0, Torino-Academy Parma 4-1, Osio-Canelli 1-4.

Classifica girone A

Como 27; Biellese 26; Torino 25; Speranza Agrate, Real Meda 24; Azalee 23; Campomorone Lady 19; Pinerolo 18; Canelli 16; Juventus Torino 9; Voluntas Osio 5; Alessandria 34; Academy Parma, Caprera 1.

Programma del 12° turno girone A campionato serie C

Domenica 5 gennaio ore 14.30: Par,ma-Osio, Biellese-Acf, Canelli-Capomorone Lady, Caprera-Alessandria, Juventus U23-Azalee, Pinerolo-Speranza Agrate, Torino-Real Meda.

