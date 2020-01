Acf Como finita l’andata di serie C femminile.

Acf Como il team azzurro ieri ha battuto il Pinerolo 6-1

ACF Como campione d’inverno nel campionato di calcio serie C femminile che ieri ha chiuso l’andata. Al giro di boa sul campo di Vighizzolo la squadra lariana ieri ha battuto il Pinerolo con un tennistco 6-1 confermandosi in vetta solitaria a quota 33 punti nel girone A. Domenica prossima l’Acf tornerà in campo ancora in caas per ospitare il Canelli battuto all’esordio dell’andata per 4-0.

Programma del 13° turno girone A campionato serie C

Domenica 12 gennaio ore 14.30: Como-Pinerolo 6-1, Alessandria-Canelli 1-6, Azalee-Biellese 2-3, Campomorone-Juventus 4-3, Meda-Parma 1-0, Osio-Caprera 5-0, Speranza Agrate-Torino 2-1.

Classifica girone A

Como 33; Real Meda 30; Biellese 29; Speranza Agrate 27; Azalee 26; Torino 25; Campomorone Lady, Torino 25; Pinerolo 21; Canelli 19; Voluntas Osio 11; Juventus Torino 9; Alessandria 7; Academy Parma, Caprera 1.

Programma del 13° turno girone A campionato serie C

Domenica 19 gennaio ore 14.30: Como-Canelli, Alessandria-Torino, Azalee-Caprera, Campomorone-Academy Parma, Pinerolo-Juventus, Agrate-Biellese, Osio-Real Meda.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU