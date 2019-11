ACF Como dopo il 5° turno serie C femminile.

Acf Como domenica prossima le azzurre sfideranno il Torino

ACf Como sola in testa nel girone A di serie C femminile. Il team lariano infatti grazie al successo corsaro di ieri a Meda per 1-0 guarda ora tutte dall’alto e tornerà in campo domenica prossima in casa contro il Torino per allungare il momento magico e l’imbattibilità.

Risultati del 5° turno girone A

Domenica 3 novembre Academy Parma-Biellese 1-4. Alessandria-Campomorone Lady 0-4, Canelli-Speranza Agrate 0-3, Caprera-Juventus Torino 0-5, Real Meda-ACF Como 0-1, Torino-Pinerolo 2-1, Osio-Azalee 2-2.

Classifica girone A

Como 15; Biellese 13; Real Meda, Campomorone Lady 12; Azalee 10; Pinerolo, Torino 9; Speranza Agrate 8; Osio, Juventus Torino 4; Alessandria, Canelli 3; Academy Parma, Caprera 0.

Programma del 6° turno girone A

Domenica 10 novembre ore 14.30: Como-Torino, Azalee-Real Meda, Biellese-Caprera, Campomorone-Osio, Juventus-Canelli, Pinerolo-Parma, Agrate-Alessandria.

