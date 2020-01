Acf Como si apre il girone di ritorno di serie C femminile.

Acf Como la partita si gioca alle ore 14.30 al Toto Caimi di Vighizzolo

Dopo aver festeggiato il titolo di campioni d’inverno l’Acf Como è pronta ad aprire il girone di ritorno del campionato di serie C femminile. Il team lariano dall’alto suoi 33 punti, 3 avanti rispetto alla prima inseguitrice Real Meda, domenica 10 gennaio torna in campo tra le mura amiche del Toto Caimi di Vighizzolo dove alle ore 14.30 ospiterà il Canelli già battuto all’andata per 4-0 in trasferta.

Programma del 14° turno, 1° ritorno, girone A campionato serie C

Domenica 19 gennaio ore 14.30: Como-Canelli, Alessandria-Torino, Azalee-Caprera, Campomorone-Academy Parma, Pinerolo-Juventus, Agrate-Biellese, Osio-Real Meda.

Classifica girone A

Como 33; Real Meda 30; Biellese 29; Speranza Agrate 27; Azalee 26; Torino 25; Campomorone Lady, Torino 25; Pinerolo 21; Canelli 19; Voluntas Osio 11; Juventus Torino 9; Alessandria 7; Academy Parma, Caprera 1.

