ACF Como dopo 11° turno serie C femminile

ACF Como colpo grosso per 1-2 e primato salvo

L’ACF Como si conferma anche dopo l’11° turno del campionato di serie C femminile al primo posto solitario. Il team lariano infatti ieri ha sbancato il difficile campo delle Azalee Gallarate per 1-2 e conserva due lunghezze di vantaggio sulla seconda Biellese. ACF che tornerà in campo domenica prossima in casa contro il Campomorone Ladies (ore 14.30).

Risultati del 9° turno girone A campionato serie C

Domenica 8 dicembre ore 14.30 Academy Parma-Speranza Agrate 0-1, Alessandria-Biellese 0-6, Azalee-Como 1-2, Campomorone Lady-Pinerolo 2-1, Real Meda-Canelli 1-0, Torino-Caprera 8-1, Osio-Juventus Torino 2-2.

Classifica girone A

Como 24; Biellese 22; Torino 21; Speranza Agrate 20; Azalee 19; Campomorone Lady 18; Pinerolo, Real Meda 15; Canelli 9; Juventus Torino 8; Voluntas Osio 5; Alessandria 3; Academy Parma, Caprera 0.

Programma del 10° turno girone A campionato serie C

Domenica 15 dicembre ((ore 14.30): Como-Campomorone Ladies, Biellese-Voluntas Osio, Canelli-Torino, Caprera-Academy Parma, Juventus-Real Meda, Pinerolo-Alessandria, Speranza Agrate-Azalee.

