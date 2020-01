Acf Como dopo il 15° turno di serie C.

Acf Como le azzurre trascinate da Pellegrinelli domano le bianconere e restano prime

Anche il 15° turno del campionato di calcio femminile di serie C consacra l’ACF Como prima solitaria nel girone A. Le azzurre lariane infatti hanno domato come all’andata la Juventus Torno per 7-0 trascinate dalla bomber Pellegrinelli autrice di tre reti ben assistita da Rizzon con due. Le lariane torneranno in campionato domenica 9 febbraio in casa quando ospiteranno l’Academy Parma battuta all’andata con un rotondo 5-0.

Risultati del 15° turno, 2° ritorno, girone A campionato serie C

Domenica 26 gennaio ore 14.30: Juventus Torino-Como 0-7, Academy Parma-Alessandria 1-0, Biellese-Pinerolo 1-0, Canelli-Azalee 3-1, Caprera-Campomorone Lady 0-10, Real Meda-Speranza Agrate 4-0, Torino-Osio 3-2.

Classifica girone A

Como 39; Real Meda 36; Biellese, 32; Torino, Campomorone Lady31; Speranza Agrate 30; Azalee 29; Pinerolo 24; Canelli 22; Voluntas Osio 11; Juventus Torino 9; Alessandria 7; Academy Parma 4; Caprera 1.

Programma del 16° turno, 3° ritorno, girone A campionato serie C

Domenica 9 febbraio Acf-Academy Parma, Alessandria-Osio, Azalee-Torino, Biellese-Canelli, Campomorone Lady-Meda, Pinerolo-Caprera, Speranza Agrate-Juventus Torino.

