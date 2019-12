Acf Como dopo il 10° turno serie C femminile.

Acf Como ieri successo casalingo contro il Campomorone per 3-0

Nuovo successo e primato confermato per l’ACF Como nel 10° turno di serie C femminile. Il team lariano ieri al Toto Caimi di Vighizzolo ha battuto il Campomorone Ladies per 3-0 volando così a quota 27 punti + 2 sulla Biellese. Acf che tornerà in campo domenica 22 dicembre nel turno prenatalizio ancora in casa (ore 14.30) contro la Speranza Agrate quarta forza del girone.

Risultati del 10° turno girone A campionato serie C

Domenica 15 dicembre Como-Campomorone Ladies 3-0, Biellese-Voluntas Osio 3-0, Canelli-Torino 0-0, Caprera-Academy Parma 0-0, Juventus-Real Meda 0-1, Pinerolo-Alessandria 3-0, Speranza Agrate-Azalee 1-1.

Classifica girone A

Como 27; Biellese 25; Torino 22; Speranza Agrate 21; Azalee 20; Campomorone Lady, Pinerolo, Real Meda 18; Canelli 10; Juventus Torino 8; Voluntas Osio 5; Alessandria 3; Academy Parma, Caprera 1.

Programma del 11° turno girone A campionato serie C

Domenica 22 dicembre ((ore 14.30): Como-Speranza Agrate, Alessandria-Juventus U23, Azalee-Pinerolo, Campomorone-Biellese, Real meda-Caprera, Torino-Academy Parma, Oso-Canelli.

News dal mercato: arriva Giulia Segalini

La società lariana ha nei giorni scorsi annunciato l’ingaggio di una nuova giocatrice: si tratta di Giulia Segalini che va a rinforzare la rosa ACF 2019/20.

