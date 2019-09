Ci sono anche due gemelli alzatesi nel team «Hammers» che si è classificato quarto a livello nazionale ai Final Eight di Flag football a Grosseto. Sono Achille e Paolo Tomaselli, che proprio oggi, sabato 15 giugno, compiono 14 anni.

Achille e Paolo gemelli campioni di Flag footbal

I gemelli alzatesi praticano Flag football da due anni: uno sport simile al football americano, con la stessa palla ufficiale, con la differenza che non è previsto contatto fisico tra gli avversari. L’avversario non è interrotto durante la sua azione tramite placcaggio, ma sottraendogli una bandierina che indossa al fianco (dall’inglese, flag). E’ dunque un’attività sportiva propedeutica al football americano che punta sul gioco di squadra e sul coinvolgimento di tutti i giocatori. «Pratichiamo questo sport da due anni – spiegano i gemelli – E’ un’attività che ci piace moltissimo perché è simile al football americano, il primo passo per giocare a tackle. A oggi ci alleniamo due volte a settimana».

E i due giovani sportivi, che giocano nella squadra «Hammers Under 15» di Desio, hanno disputato nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 giugno le finali nazionali «Final eight» a Grosseto, classificandosi al quarto posto con il team. Paolo Tomaselli si è inoltre aggiudicato il premio di Miglior giocatore in attacco. Un risultato notevole, prestigioso, ottenuto nonostante la sconfitta con un solo punto di scarto (7-0) contro il team «Panthers». E un risultato del quale i gemelli alzatesi si sono detti soddisfatti: «Siamo molto contenti – commentano – E’ stata una bellissima gara. Forse potevamo impegnarci di più e arrivare terzi, ma per essere la prima competizione di alto livello penso che ci siamo comportati bene. Eravamo molto emozionati ma siamo comunque soddisfatti del risultato. Ringraziamo i coach Matteo Conti (Marle), Matteo Mariani, Stefano Ganz (Spaccia) e Lorenzo Schillirò (Lollo), oltre a tutti i nostri compagni di squadra e ai nostri genitori per il supporto che ci hanno sempre dato».

Quanto orgoglio!

«Siamo davvero molto orgogliosi e contentissimi dei nostri ragazzi per il risultato ottenuto – commentano i genitori – Quello del Flag football è un bellissimo sport, un’attività di condivisione, e i ragazzi giocano in un team che è come una seconda famiglia, dove c’è un clima molto positivo. Flag football è una bellissima attività anche perché tramite il gioco di squadra dà modo a ciascun giocatore di affermarsi – proseguono – In cui si punta al gioco collettivo, all’insegna della correttezza e del fair play, e alla valorizzazione di ogni atleta».

(Giornale di Erba, sabato 15 giugno 2019)