Alberto Bertola, erbese classe 1946, lo scorso sabato 13 luglio ha preso parte con i colori di Snef Erba alla 5 km organizzata per il centenario della “sua” Como Nuoto, storica società con cui gareggiava in giovane età.

Campione di nuoto a 73 anni

La 5 km di sabato, per cui si è allenato duramente e con una dedizione d’altri tempi, è stata per Bertola un ripercorrere i luoghi di un tempo, e un rievocare gli anni della sua gioventù. “Proprio su quella costa, tra Torno e la sede della Como Nuoto, ci si allenava e si facevano escursioni in barca a non finire”, ricorda il nuotatore residente a Buccinigo.

