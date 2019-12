Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley cadono Under18 e Under16

Il settore giovanile femminile dell’Albese Volley ha salutato il successo solo delle baby Under14 mentre escono dal campo sconfitte sia le Under18 che le Under16 Orange.

Under 18: tonfo casalingo con Erba

La squadra Under18 del Cs Alba è stata battuta in casa dal CDG Erba per 1-3e ora proverà a reagire già domenica 8 dicembre sul campo della Briacom.

Il tabellino di Cs Alba – Volley Cdg Erba 1-3

Parziali 19-25, 20-25, 25-13, 16-25,

Under 16: il Doria stoppa Alba per 3-0

Netta sconfitta esterna per la squadra U16 orange travolta dal Doria per 3-0. Prossima gara sabato 7 dicembre ancora in trasferta ospiti in casa del Mariano

Il tabellino di Doria volley – Cs Alba 3-0

Parziali 25-15, 26-24, 25-14

Under 14: netto successo a domicilio contro San Carlo

A portare il sorriso e la vittoria in casa Cs Alba ci hanno pensato le U14 arancioni che hanno travolto il San Carlo per 3-0. Prossima gara sabato in trasferta ospiti sul campo del Colverde.

Cs Alba – San Carlo 3-0

Parziali 25-9, 25-16, 25-16

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU