Albese Volley risultati dal settore giovanile femminile

Albese Volley stop esterni per U18 e U16

E’ andato in archivio un intenso fine settimana di gare per il settore giovanile femminile dell’Albese Volley. A segno sia l’Under14 che l’Under13 mentre stop esterni per Under18 e Under16.

Under 18: pesante stop in trasferta a Brenna

Brutta sconfitta per la squadra U18 arancione battuta per 3-0 sul campo del Brenna. prossima gara domenica 15 in casa del Mariano per provare a riscattare questo momento difficile.

Il tabellino di Brenna Briacom – Cs Alba 3-0

Parziali set 25-10, 25-19, 25-6

Under 16: ko al tie Break a Mariano

Sconfitta in trasferta anche per le U16 arancioni che si sono arrese al tie break sul campo del Mariano Blu dopo una gara emozionate. Prossima gara è in programma domenica 15 dicembre in casa contro l’Olimpia

Il tabellino di Union Volley Mariano blu – Cs Alba 3-2

Parziali 25-20, 20-25, 25-17, 26-28, 15-10

Under 14: successo esterno al tie Break

Colpo esterno per le U14 arancioni che si sono imposte sul campo del Colverde per 3-2 al tie break. Prossima gara domenica in casa contro Binago.

Il tabellino di Colverde – Cs Alba 2-3

Parziali 25-22, 20-25, 20-25, 25-22, 8-15

Under 13: baby a segno contro Erba

Successo meritato e netto per le baby arancioni in casa per 3-0 contro Erba. Ora le U13 orange sono attese da un doppio impegno ravvicinato: domani venerdì 13 in casa del Cermenate e sabato 14 in casa del Cabiate.

Il tabellino di Cs Alba-Volley Cdg Erba 3-0

Parziali 25-10 25-10 25-10)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU