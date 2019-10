Albese Volley è tornata al lavoro la Tecnoteam.

Albese Volley sabato 5 ottobre un torneo triangolare con Vigevano e Cabiate

Dopo lo scrimmage contro Mandello del weekend scorso, ha ripreso a lavorare in palestra l’Albese Volley sotto la guida di coach Cristiano Mucciolo. E’ in programma sabato pomeriggio alla palestra Pedretti di Albese un torneo triangolare che vedrà la tecnoteam opposta a Vigevano (pari categoria) e Cabiate (serie B2), quest’ultima con le ex Citterio e Losa. Inizio ore 15, prima gara tra Tecnoteam e Vigevano.

Al via la campagna abbonamenti

Sabato sarà anche l’occasione per i tifosi per sottoscrivere le tessere in vista del nuovo campionato di serie B1 femminile. Inizia infatti la campagna abbonamenti della Tecnoteam Albesevolley per la nuova stagione agonistica. Prezzi più che accessibili voluti dalla società del presidente Graziano Crimella: 50 euro per assistere a tutte le partite casalinghe della nuova stagione ed a quelle degli eventuali play-off. Fissato, anche il prezzo di ingresso alla palestra Pedretti per ogni singola gara: 5 euro. Gratuito per tutti i tesserati del Cs Alba, gratuito per tutti i ragazzi fino a 16 anni.

Ci si può abbonare anche via mail utilizzando la posta di Facebook o quella del sito stampa@cs albavolley.com. .

Il messaggio pubblico del presidente Crimella ai tifosi: “Un grazie in anticipo ai nostri tifosi che – ne sono certo – non ci faranno mancare il sostegno anche in questa nuova stagione. Abbiamo pensato ad un abbonamento abbastanza “popolare” per dare l’opportunità ai fedelissimi di seguite tutto il campionato di B1 e gli eventuali play-off a prezzo contenuto. Credo che Mucciolo e le ragazze meritano affetto e sostegno. Ora tocca a voi poterlo dimostrare: loro ce la metteranno tutta per farvi divertire sempre”.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU