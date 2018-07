Albese Volley novità di mercato per la B1.

Albese Volley per la banda di Bergamo un rinnovo a sorpresa

Colpo di scena e di mercato dell’ultima ora in casa dell’Albese Volley. O meglio si tratta di un lieta conferma, quella della banda di Bergamo Alice Teli che vestirà anche nella stagione 2018/19 la maglia della Tecnoteam. In un promo momento sembrava destinata ai saluti ed invece Alice indosserà anche l’anno prossimo la maglia numero 17 dell’Albese Volley con cui ha giocato nella stagione scorsa. Questo quanto deciso di comune accordo con il neo coach Cristiano Mucciolo e il presidente Crimella, e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale. Alice Teli nata a bergamo l’11 ottobre 1995, 173 cm, va così a completare il reparto delle bande assieme alla nuova arrivata Migliorin ed alla confermata Citterio.

Le parole di Alive Teli

“Sono davvero felice di essere rimasta ad Albese perché è una società seria con un ambiente sereno e persone fantastiche. L’ultimo anno è in archivio e sono sicura che la nuova stagione sarà ricca di emozioni e soddisfazioni. Voglio ringraziare proprio tutti per questa nuova opportunità e prometto che darò il massimo sia in campo che fuori per poter aiutare la squadra e la società che mi ha voluto ancora qui”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU