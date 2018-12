Albese Volley dopo l’8° turno di B1 femminile.

Albese Volley la Tecnoteam vince in casa per 3-1

Si conferma in salute l’Albese Volley che sulle ali del successo di Ostiano ha regolato in casa anche il Lurano per 3-1 nell’8° turno d’andata di serie B1 femminile. La Tecnoteam sabato scorso è uscita dal campo di casa tra gli applausi dei suoi tifosi al termine di una bella gara contro un avversario poco remissivo e che ha dato battaglia per tutti e quattro i set. La Tecnoteam tornerà in campo sabato prossimo nello scontro diretto a Settimo Torinese contro la Lilliput.

Il tabellino di Tecnoteam Albese- Pneumaz Lurano 3-1

parziali set 25-18; 25-15: 20-25; 25-15

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 3, Facco 15, Piazza 14, Aliberti 16, Migliorin 15, Teli 9, Torrese Libero, Citterio 1, Bonelli 1, Santamaria 1, Laffranchi, Amicone. Coach Mucciolo, vice Biffi.

PNEUMAX LURANO: Micheletti 2, Cester 12, Rettani 2, Ferri 1, Rossi 14, Cornelli 5, Ardo Libero, Corna 8, Monforte 6, Messaggi ne, Bosisio, Rocchetti Libero 2. Coach Fabbri.

I risultati dell’8° turno andata

Arredo Frigo Acqui Terme – Capo d’Orso Palau 3-0

Parella Torino – Lilliput Settimo Torinese 1-3

Futura Volley Busto – Acciaitubi Picco Lecco 3-0

Pol Don Colleoni Trescore – Florens Vigevano 0-3

Chromavis Offanengo – Csv Ra.Ma Ostiano 1-3

Volley 2001 Garlasco – Scuola del Volley Varese 0-3

LA CLASSIFICA

Futura Volley Busto punti 23

Acciaitubu Picco Lecco 20

Florens Vigevano 19

Don Colleoni Trescore 18; Csv Ra.Ma Ostiano 17;

Lilliput Settimo Torinese 16

Tecnoteam Albesevolley 14

Chromavis Abo Offanengo 10

Parella Voley Torino 9

Capo d’Orso Palau, Arredo Frigo Acqui Terme 6

Volley 2001 Garlasco 4

Pneumax Lurano, Scuola del Volley Varese 3

Programma del prossimo turno

Sabato 8 dicembre: Lilliput Settimo Torinese – Tecnoteam Albese; Florens Vigevano – Volley Parella Torino; Acciaitubi Picco Lecco – Don Colleoni Trescore; Capo d’Orso – Futura Volley Busto; Csv Ostiano – Arredo Frigo Acqui; Pneumax Lurano – Volley 2001 Garlasco; Scuola del Volley Varese – Chromavis Offanengo.

