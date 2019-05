Albese Volley brutte notizie per la Prima Divisione femminile.

Albese Volley per la salvezza servono due vittorie

Chiusa la stagione di serie B1, in casa dell’Albese Volley l’attenzione è tutta rivolta sul settore giovanile e sulla Prima Divisione. Quest’ultima formazione è impegnata nel finale di stagione e nella rincorsa alla salvezza che però ora è diventata un obiettivo non facile soprattutto alla luce dell’ultima sconfitta. Nell’ultimo turno di campionato infatti le orange del Cs Alba hanno perso nettamente sul campo del Kaire Sport per 3-0. Primo set dominato dalle padroni di casa che soffrono di più nelle altre due partite per domare la resistenza delle arancioni di Albese che però devono alzare bandiera bianca contro la seconda forza del girone. Questa sconfitta abbinata alla contemporanea vittoria a sorpresa del Brenna contro il Valbreggia, complica e non poco la situazione in classifica del CS Alba che ora dovrà vincere le prossime due gare contro Longone in trasferta e Valbreggia in casa, per rimanere in Prima Divisione.

Il tabellino di Kaire Sport – Cs Alba 3-0

Parziali 25-9, 25-17, 25-19

