Albese Volley dopo il 7° turno di B1 femminile

Albese Volley la squadra lariana ha battuto Ostiano per 3-2

Colpo grosso della Albese Volley che sabato sera per il 7° turno del campionato di B1 femminile è andata a sbancare il campo dell’Ostiano per 2-3 salendo così al 7° posto in classifica. Un successo sudato ma meritato conquistato al tie break dal team di coach Cristiano Mucciolo. Dopo essere stata avanti per 2-0 la squadra brianzola si è fatta rimontare e impattare per 2-2 per poi andare a vincere al tie break per 13-15. Ora la Tecnoteam tornerà in campo sabato 1 dicembre ad Albese dove ospiterà la Pneumax Lurano penultima in classifica. (ore 21)

Il tabellino di OSTIANO- TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 2-3

Parziali 18-25; 22-25; 25-18; 25-14; 13-15)

OSTIANO: Arcuri 2, Boninsegna 11, Frugoni 6, Dalpedri 18, Vidi 19, Barbarini 10, Paris Libero, D’Aurea ne, Ravera ne, Feroldi ne, Visioli ne, Zagni ne, Locatelli Libero 2. Coach Bolzoni, vice Locatelli

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 5, Facco 15, Migliorin 13, Citterio 8, Piazza 6, Aliberti 7, Torrese Libero, Teli 7, Bonelli ne, Santamaria, Amicone, Laffranchi 1. Coach Mucciolo, vice Biffi

Risultati 7° turno serie B1

Trescore-Offanengo 3-1, Florens Vigevano-Futura Busto 2-3, Picco Lecco-Acqui Terme 3-1, Capo d’Orlando Palau-Parella Torino 0-3, Volley Varese-Lurano 1-3; Ostiano-Tecnoteam 2-3, Lilliput Garlasco 3-0.

Classifica

Picco Lecco, Futura Busto 20; Trescore 18; Florens Vigevano 16; Ostiano 14; Lilliput 13; Tecnoteam 11; Offanengo 10; Parella Torino 9; Capo D’Orso Palu 6; Garlasco 4; Acquo Terme , Lurano 3; Volley Varese 0-

Programma del prossimo turno 8° andata

Sabato 1 dicembre: ore 21 Tecnoteam,-Pneumax Lurano, Trescore-Florens, Futura-Picco Lecco; Acqui Terme-Palau. Parella Torino-Lilliput; domenica 2 Garlasco-Volley Varese, Offanengo-Ostiano.

