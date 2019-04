Albese Volley news dal settore giovanile arancione.

Albese Volley ko al tie break per le U13 all’esordio della seconda fase

News importanti per il settore giovanile femminile dell’Albese Volley che ha salutato il successo casalingo della squadra Under16 e il ko al tie break delle baby Under13 all’esordio nel girone per il titolo provinciale.

Under 13: ko al debutto nel girone per il campione territoriale

Inizia con una sconfitta esterna il girone per il titolo di campione territoriale per le under13 del CS Alba. Le baby arancioni sono state sconfitte al tie break ad Albavilla dopo una gara che hanno condotto nei primi due set per poi calare alla distanza. Ora doppio impegno ravvicinato: prossima gara già venerdì 12 in casa del Villa Guardia e quindi domenica 14 presso la palestra Pedretti le orange riceveranno il Turate

Il tabellino di Albavilla volley Briacom – Cs Alba 3-2

Parziali 17-25 17-25 25-10 25 -22 18-16

Under 16; bela vittoria interna contro Fino

Vittoria in rimonta per le Under16 del Cs Alba che dopo aver perso il primo set hanno ingranato la marcia giusta per andare a vincere le altre tre partite contro la Junior Fino. Prossima gara domenica 14 aprile in casa della capolista Olimpia.

Il tabellino di Cs Alba – Junior Fino 3-1

Parziali 20-25 25-12 25-13 25-21.

