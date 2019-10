Albese Volley torneo precampionato di B1 femminile.

Albese Volley vittoria con Cabiate e ko con Vigevano

Si è chiusa la preseason dell’Albese Volley che sabato scorso ha ospitato un torneo triangolare con Cabiate e Vigevano in vista del debutto in campionato di serie B1 femminile di settimana prossima. La Tecnoteam ha chiuso il torneo con una partita vinta per 3-0 contro il Cabiate delle ex Citterio e Losa ed una persa con identico punteggio contro la Florens Vigevano. Il commento di coach Cristiano Mucciolo: ”Sappiamo che c’è ancora da lavorare. Ora da settimana prossima ci metteremo sotto a sistemare quello che non ha funzionato in queste partite“. Per Albese, dunque, un successo contro il Cabiate dopo una prova decisamente positiva. Contro il Vigevano (che ospiterà la Tecnoteam in un allenamento anche venerdì prossimo) partita discreta per almeno metà.

I risultati del torneo

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – CABIATE 3-0

parziali 25-22; 25-20: 25-22

TECNOTEAM ALBESE: Galazzo 6, Facco 16, Gabbiadini 6, Zanotto 9, Badini 5, Facchinetti 9, Rolando Libero, Besana, Bocchino 5, Migliorin 3, Lodigiani 2, Amicone Libero 2. Coach Mucciolo, vice Biffi.

CABIATE – FLORENS RE VIGEVANO 2-1

parziali 25-17; 25-19; 16-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – FLORENS RE MARCELLO VIGEVANO 0-3

parzali 24-26; 19-25; 22-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 3, Facco 3, Gabbiadini 8, Zanotto 10, Badini 9, Facchinetti 8, Rolando Libero, Besana, Bocchino, Migliorin 5, Lodigiani, Amicone Libero 2. Coach Mucciolo, vice Biffi.



