Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley cadono tra le mura amiche le Under16

Sulla scia del bel successo esterno conquistato ad Ostiano dalla prima squadra in serie B1 , l’Albese Volley è scesa in campo nel weekend anche con il suo settore giovanile. Vittoria agevole per le Under14 mentre in casa perdono le Under16 contro il Valbreggia.

UNDER 14: in scioltezza contro Lariointelvi

Vittoria casalinga in scioltezza per la squadra Under14 che demolisce la resistenza della Lariointelvi già dal primo set vinto 25-11. Sullo slancio le arancioni si impongono facile anche nella seconda partita per 25-10 per poi chiudere i conti nel terzo set sul 25-9. Le under14 torneranno in campo nel posticipo di lunedì 3 dicembre ospiti del Guanzate.

Il tabellino di Cs Alba- Lariointelvi 3-0

Parziali 25-11; 25-10; 25-9)

UNDER 16: che tonfo casalingo

Partita da archiviare in fretta per le Under16 arancioni che devono alzare bandiera bianca in casa contro un Valbreggia superiore e determinato. Padrone di casa in difficoltà fin dalle prime battute di gioco e costrette sempre ad inseguire perdendo il primo set per 14-25. Nel secondo set Alba sembra reagire tanto da arrivare avanti sul 22-20 per poi farsi sorpassare dalle ospiti che vincono 25-22. Valbreggia che poi chiude i conti senza troppi affanni vincendo anche il terzo set con il parziale di 25-17. Le under16 orange torneranno in campo domenica 2 dicembre in casa della Junior Fino Mornasco per cercare il pronto riscatto.

Il tabellino di Cs Alba – Valbreggia 0-3

Parziali 14-25; 22-25; 17-25

