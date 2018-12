Albese Volley dopo 10° turno andata.

Albese Volley la Tecnoteam chiude in bellezza il 2018 demolendo il Garlasco

L’Albese Volley chiude in bellezza il suo 2018 regalandosi sotto l’albero una vittoria agevole contro il Garlasco per 3-0. Per Citterio e compagne un successo voluto e meritato conquistato vincendo i tre set senza sbavature. Ora in casa Tecnoteam si può pensare al Natale: ultimi allenamenti prima di qualche giorno di relax più che meritato per poi tornare in campo il 5 gennaio nell’11° turno d’andata nel derby a Varese.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY -VOLLEY GARLASCO 3-0

parziali 25-15; 25-15; 25-19)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 7, Facco 11, Aliberti 10, Piazza 10, Migliorin 8, Teli 2, Torrese libero, Citterio 4, Laffranchi, Amicone, Bonelli, Santamaria ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

VOLLEY 2001 GARLASCO: Simoncini, Mazzocchi 7, Corti 5, Fragonas 9, Sgherza 7, D’Adamo 5, Ferrari Libero, Angeleri, Brandi ne, Venturini ne. Coach Mussa.

Arbitrri: Pasin di Torino, Mazzarà di Palermo.

Risultati del 10° turno andata

Florens-Lecco 1-3, Trescore-Lurano 3-0, Futura Busto-Lilliput 3-2, Parella Torino-Ostiano 0-3, Tecnoteam-Garlasco 3-0, Acqui Terme-Volley Varese 3-2, Offanengo-Palau 3-0.

Classifica di B1

Futura Volley Busto 28, Acciaitubu Picco Lecco 24; Don Colleoni Trescore 23; Florens Vigevano 22; Lilliput Settimo Torinese, Ostiano 20; Tecnoteam Albesevolley 17; Chromavis Abo Offanengo 16;Arredo Frigo Acqui Terme 11;

Parella Voley Torino 9;Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Pneumax Lurano, Arredo Frigo Acqui Terme 11Parella Torino 9: Garlasco 7; Palau 6; varese Volley 4; Pneumax Lurano 3.

Programma del 11° turno andata

Sabato 5 Gennaio 2019; ore 19 Volley Varese-Albese Volley, Palau-Florens, Lilliput-Trescore, Ostiano-Futura, Lecco-Parella, Garlasco-Offanengo, Lurano-Acqui Terme.

