Albese Volley news dal settore giovanile.

Albese Volley ancora segno la Prima Divisione orange

Buone nuove dalle minors dell’Albese Volley. La sconfitta per le ragazze Under 14 è stata mitigata dai successi di Under16 e Under13 ma anche dalla nuova vittoria della Prima Divisione Orange

UNDER 16: bel successo casalingo

Buona vittoria a domicilio per la squadra U16 arancione che si è imposta con un secco 3-1 contro la Kaire Sport. Prossima gara sabato 30 novembre in trasferta sul campo del Doria Portichetto.

Il tabellino di Cs Alba- Kaire sport 3-1

parziali set 22-25, 25-19, 25-22, 25-23

UNDER 14: sconfitta netta a Turate

Niente da fare per le baby Under14 arancioni che si sono dovute arrendere a Turate con un secco 3-0. Prossima gara, un recupero, giovedì 28 alla Palestra Pedretti contro Mozzatese.

Il tabellino di Pall Turate -Cs Alba 3-0

parziali set 25-8, 25-9, 25-13

UNDER 13: successo imperioso contro la Briacom Orsenigo

Bel successo convincente per le baby arancioni che hanno travolto in casa il Volley Briacom per 3-0. Prossima gara l’8 dicembre ancora in casa contro Volley Cdg Erba.

Il tabellino di Cs Alba – Orsenigo volley Briacom 3-0

Parziali 25-11, 25-8, 25-9

Prima Divisione: bel colpo esterno ad Erba

Un altro bel successo per le ragazze del Cs Alba di Prima Divisione che con un netto 0-3 ieri sera si sono imposte sul campo del Cdg Erba nel recupero della sesta giornata.

Il tabellino di Volley Cdg – Cs Alba 0-3

Parziali 22-25, 19-25, 22-25

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU