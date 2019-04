Albese Volley dopo il 22° turno Serie B femminile.

Albese Volley il team brianzolo battuto 1-3 dalla Lilliput

Brutto stop casalingo per l’Albese Volley nel 22° turno stagionale di B1 femminile. La Tecnoteam infatti ha perso a domicilio l’atteso scontro diretto per il 7° posto contro la Lillipuo passata ad Albese per 1-3. Dopo aver vinto il primo set la squadra di coach Cristiano Mucciolo è calata alla distanza. La Tecnoteam tornerà in campo in posticipo domenica 7 aprile in casa del Garlasco.

IL tabellino di Tecnoteam-Lilliput 1-3

Pareziali 25-22, 16-25, 20-25, 18-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 4, Facco 17, Aliberti 11, Piazza 8, Teli 8, Citterio 6, Torrese Libero, Bonelli, Migliorin 5, Laffranchi ne, Amicone ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Bazzarone 3, Mezzi 19, Spadoni 14, Brussino 11, Re Valentina 12, Ottino 9, Ghirotto Libero, Re Martina 3, Pasca ne, Baiotto ne, Tessari ne, Ferrua Libero 2. Coach Medici, vice Venturino

Arbitri: Sala e Mutzu Martis di Cagliari

Risultati del 22° turno

Sabato 30 marzo Volley Parella Torino – Florens Vigevano 3-2; Tecnoteam Albesevolley – Lilliput Settimo Totinese 1-3; Don Colleoni Trescore – Acciaitubi Picco Lecco 3-2; Futura Volley – Capo d’Orso Palau 3-1; Arredo Frigo – Csv Ostiano 2-3; Domenica 31 Volley 2001 Garlasco – Pneumax Lurano 1-3, Offanengo – Scuola del Volley Varese 3-0.

CLASSIFICA

Futura volley Giovani Busto Arsizio 60; Acciaitubi Picco Lecco 53; Florens Vigevano 47;

Don Colleoni Trescore, Chromavis Offanengo 46; Csv Ra.Ma Ostiano 40; Lilliput Settimo Torinese 39; Tecnoteam Albesevolley 36; Arredo Frigo Acqui Terme 26;

Capo d’Orso Palau 23; Volley Parella Torino 19; Pneumax Lurano 12; Volley 2001 Garlasco 11; Scuola del Volley 4.

Programma del 23° turno

Sabato 6 aprile Lecco-Florens, Lurano-Trescore, Lilliput-Futura, Ostiano-Parella, Varese-Acqui Terme, Palau-Offanengo; domenica 7 in posticipo ore 18 Garlasco-Tecnoteam.

