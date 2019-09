Albese Volley primi test precampionato per la Prima Divisione.

Albese Volley arancioni sconfitte in finale dall’Olgiate per 1-2

In casa dell’Albese Volley la nuova stagione è iniziata a pieno regime e su tutti i fronti. Non solo la squadra di serie B ha iniziato la preseason ma anche la formazione arancione che sarà impegnata nel campionato di Prima Divisione ha cominciato la serie di test amichevoli. La CS Alba infatti ha partecipato al torneo Volley Stars di Cagno organizzato dalla società Intercomunale dove ha sfiorato il bottino pieno. Sei le squadre invitate divise in 2 gironi: Alba con Sumirago e Intercomunale, l’altro girone invece Olgiat, Cassano e Longone. Le arancioni hanno vinto le due gare del girone eliminatorio battendo sia Intercomunale che Sumirago per 2-0. Poi in semifinale nuovo successo contro Sumirago con identico punteggio mentre in finalissima la marcia dell’Alba è stata stoppata dall’Olgiate che ha vinto il torneo imponendosi per 2-1. Nel complesso questo primo impegno della nuova squadra di prima divisione sotto la guida di Pasquale Chiodo ha lasciato buone indicazioni. Nelle prossime settimane allenamenti in preparazione al campionato.

Questi i risultati del torneo doi Cagno

Prima fase

Alba -Ontercomunale 2-0

Alba- Sumirago 2-0

Semifinale Alba- Sumirago 2-0

Finale 1-2° posto Alba-Olgiate 1-2

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU