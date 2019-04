Albese Volley verso il 23° turno di serie B1 femminile.

Albese Volley la Tecnoteam contro Orago ha preparato la sfida di Garlasco

Buon test amichevole quello disputato ad inizio settimana dall’Albese Volley in preparazione della prossima partita di campionato femminile di B1. A Merone la Tecnoteam ha giocato contro Orago, formazione che milita in serie B2, in vista del delicato impegno di domenica 7 aprile sul campo del Garlasco. Coach Cristiano Mucciolo ha approfittato per dare spazio a tutte sopratutto a quelle giocatrici che finora hanno avuto meno occasioni di giocare. Alla fine è risultato un utile test con tutte le giocatrici in campo durante una sfida che si è svolta nell’arco di una serie di mini-set partendo da 12 pari. Per la cronaca ha vinto Albese con il punteggio di 5-3.

Questo il resoconto dell’allenamento congiunto di Merone

Tecnoteam Albese Volley – Volley Orago 5-3

Parziali 25-20; 23-25; 25-14; 22-25; 24-26; 25-21; 26-24; 25-17.

Programma del 23° turno

Sabato 6 aprile Lecco-Florens, Lurano-Trescore, Lilliput-Futura, Ostiano-Parella, Varese-Acqui Terme, Palau-Offanengo; domenica 7 in posticipo ore 18 Garlasco-Tecnoteam.

CLASSIFICA

Futura volley Giovani Busto Arsizio 60; Acciaitubi Picco Lecco 53; Florens Vigevano 47;

Don Colleoni Trescore, Chromavis Offanengo 46; Csv Ra.Ma Ostiano 40; Lilliput Settimo Torinese 39; Tecnoteam Albesevolley 36; Arredo Frigo Acqui Terme 26;

Capo d’Orso Palau 23; Volley Parella Torino 19; Pneumax Lurano 12; Volley 2001 Garlasco 11; Scuola del Volley 4.

