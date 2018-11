Albese Volley verso il 5° turno di B1 femminile

Albese Volley domani trasferta in Sardegna contro Palau

Con ancora negli occhi la stupenda vittoria casalinga ottenuta nel weekend scorso contro la Florens Vigevano, l’Albese Volley sta ultimando la preparazione in vista del prossimo turno del campionato di serie B1 femminile . A questo proposito la squadra allenata da coach Cristiano Mucciolo ha sostenuto una buona amichevole sul campo del Gorlavolley: un utilissimo test per preparare al meglio la trasferta di domani pomeriggio in Sardegna.. Sabato pomeriggio, infatti la Tecnoteam giocherà in anticipo il suo 5° turno d’andata alle ore 15 sul campo del Capo d’Orso Palau. Ovviamente Citterio e compagne sono chiamate a confermare l’ottima prova di settimana scorsa contro Vigevano. Tornando al test amichevole contro il Gorlavolley da segnalare che sono stati giocati cinque set (parziali 25-22, 25-16; 25-16; 25-22 e 15-9. ) durante i quali coach Mucciolo ha potuto ruotare tutta la rosa a disposizione con buoni riscontri.

Il programma del 5° turno andata

Sabato 10 novembre ore 15 Capo d’Orso Palau-Tecnoteam Albese; Futura Busto-Parella Torino, Trescore-Arredo Frigo, Florens Vigevano-Offanengo, Picco Lecco-Garlasco, Ostiano-Lurano, Lilliput-Volley Varese.

Classifica di B1

Don Colleoni Trescore Balneario, Futura Volley Busto Arsizio 12; Acciaitubi Picco Lecco 11; Florens Vigevano 9; Csv Ostiano 8; Abo Chromavis Offanengo, Lilliput Settimo Torinese 7; Tecnoteam Albesevolley 6; Capo d’Orso Palau, Volley Parella Torino, Volley 2001 Garlasco, Arredo Frigo Acqui Terme 3; Scuola del Volley Varese, Pneumax Lurano 0.

