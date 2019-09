Albese Volley si è svolta la presentazione ufficiale del settore femminile

Albese Volley svelate anche le nuove maglie della Tecnoteam 2019/20

La cornice suggestiva del circolo del Tennis Como di Villa Olmo ha ospitato sabato scorso la presentazione ufficiale della nuova Albese Volley che parteciperà al prossimo campionato femminile di serie B1 ma anche di tutto il suo settore agonistico a partire dal minivolley. Presenti molte autorità che hanno voluto salutare e portare i loro augurio alla società del presidente Graziano Crimella e alla squadra allenata da coach Cristiano Mucciolo. La serata è stata anche l’occasione per presentare come detto tutto il settore giovanile, coordinato sempre da una insostituibile Maurizia Riva. E così in passerella hanno sfilato anche le ragazzine con i rispettivi coach: MINIVOLLEY, UNDER 13 E 14 (coach, Martina Losa, Elena Delvò, Gianluca Cuda), UNDER 16 (coach Monica Acquistapace), UNDER 18 (coach Davide Biffi ed Elena Delvò) e la PRIMA DIVISIONE (coach Pasquale Chiodo e Gianluca Cuda). La serata si è poi conclusa con la presentazione delle nuove maglie ufficiali della Tecnoteam 2019/20: quella delle giocatrici blu con bordi gialli e quella del capitano Facchinetti con il numero 13 – e quella dei due liberi, gialla con bordini blu. Proprio la capitana Fabiola Facchinetti senza timore ha sottolineato: “Non sono scaramantica, penso che abbiamo una gran bella squadra. E dunque se lavoriamo bene come stiamo facendo in questi giorni, possiamo arrivare in alto. Ce lo auguriamo tutte…“.

Annullata l’amichevole a Lecco con la Picco

Sabato scorso invece è stato annullato l’allenamento congiunto che la prima squadra avrebbe dovuto svolgere al Bione di Lecco contro la Picco.

La decisione è arrivata viste le non perfette condizioni di alcune giocatrici che hanno consigliato coach Mucciolo ed allo staff di chiedere lo spostamento della gara in programma.

