Albese Volley pronta la squadra per la B1 2019/20.

Albese Volley raduno della Tecnoteam fissato per martedì 20 agosto

L’Albese Volley 2019/20 che affronterà il campionato di serie B1 femminile è pronta. Gli uomini mercato del presidente Graziano Crimella hanno operato una minirivoluzione confermando quattro giocatrici Galazzo (palleggio), Facco (opposto), poi Migliorin (banda) ed Amicone (libero) e rinforzando il roster con ben otto volti nuovi le centrali Facchinetti, Badini e Lodigiani, le bande Gabbiadini, Zanotto e Bocchino, la palleggiatrice Besana e il libero Rolando. Molto soddisfatto della sua nuova squadra il confermatissimo coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo che si sta godendo le vacanze a Lignano Sabbiadoro,

Le parole di coach Mucciolo

“Abbiamo fatto un rooster di qualità: siamo riusciti, con il presidente e con il Ds Mozzanica, ad allestire la squadra che volevamo fare. Abbiamo deciso insieme gli acquisti in perfetta sinergia: siamo convinti di aver allestito una squadra competitiva. Ma non ci saremo solo noi nel campionato anche se il nostro obiettivo è quello di raggiungere uno dei tre posti per i play-off. Naturalmente speriamo di farcela anche con il sostegno del nostro pubblico. Non sarà semplice, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Si, siamo coscienti di avere i mezzi per fare quello che ci siamo prefissi: per questo dobbiamo prenderci questa piacevole responsabilità di essere competitivi per il traguardo play-off. Non vedo l’ora di cominciare”.

L’appuntamento con la nuova Tecnoteam e per tutti i tifosi è fissato per martedì 20 agosto alle ore 17 presso la palestra Pedretti quando scatterà ufficialmente la stagione 2019/20

