Albese Volley commento del tecnico al calendario di B1 femminile.

Albese Volley “Prime quattro gare molto complicate”

A poche ore dalla pubblicazione del calendario ufficiale del campionato di serie B1 femminile il coach dell’Albese Volley Cristiano Mucciolo ha voluto lasciare il suo primo commento “Partenza in salita per noi”. Già perchè la Tecnoteam debutterà in casa sabato 19 ottobre contro la neopromossa Conad Alsenese (Piacenza) poi il calendario si fa decisamente impegnativo e lo sa bene anche coach Mucciolo.

“Abbiamo subito due trasferte difficilissime a Settimo Torinese e Vigevano alla seconda ed alla quarta giornata – sottolinea il coach – oltre a due partite in casa con Conad Alsenese al debutto e poi con Trescore. Un avvio complicato, ma questo è e ne dobbiamo prendere atto. Noi vedremo di fare il possibile per iniziare al meglio questo nuovo campionato: per questo dobbiamo essere subito pronte, senza lasciare punti in giro”.

Mucciolo analizza anche l’altra anomalia di questo campionato che, a differenza dei precedenti, avrà un turno di riposo (sesta e diciannovesima giornata per la Tecnoteam perchè a 13 squadre anziché alle tradizionali 14.

“Abbiamo una fase centrale un pò strampalata: tre partite in casa di fila, in mezzo la sosta. Al ritorno, ovvio, diventeranno tre partite fuori casa consecutive. Detto questo noi dobbiamo cercare di fare bene e vincere il maggior numero di partite possibili. I play-off restano il nostro obiettivo stagionale”. Ricordiamo che la regular season si chiuderà con la Virtus Biella il 9 maggio. Play-off subito dopo dal 16 maggio al 13 giugno. La Tecnoteam si radunerà il 20 agosto quando inizierà la preparazione agli ordini del confermato coach Mucciolo.

