Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley Under14 espugnano con autorità Guanzate

Buone nuove per l’Albese Volley anche dal settore giovanile femminile che non vuole essere da meno della squadra maggiore che sta vivendo un magic moment in serie B1. Doppio colpo esterno infatti per le squadre Under16 e Under14 arancioni.

Under16: che colpo in rimonta a Fino

Successo corsaro al tie break per le orange Under16 che sono passate a Fino superando la Junior con una grandiosa rimonta. Dopo aver perso infatti i due set iniziali, le arancioni non hanno però perso fiducia e determinazione e hanno cominciato la loro prodigiosa rimonta che si è poi coronata con il successo al tie break per 15-11.

Le Under16 torneranno in campo domenica 9 dicembre ospiti dell’Olimpia Cadorago in una sfida molto importante per la classifica finale del girone.

Il tabellino di Junior Fino – Cs Alba 2-3

Parziali set 25-22, 25-22, 23-25, 23-25, 11-15

Under14: Guanzate al tappeto per 3-0

Non fanno sconti le Under14 Orange che sono passate a Guanzate per 3-0 con una prova d’autorità. Le baby arancioni torneranno in campo domenica 9 dicembre presso la palestra Pedretti, contro il Binago.

Il tabellino di Osg Guanzate – Cs Alba 0-3

Parziali set 19-25 14-25 8-25

