Albese Volley dopo il 5° turno di B1 femminile

Albese Volley la Tecnoteam batte il Palau per 1-3 in rimonta

Secondo successo consecutivo per l’Albeese Volley che sabato pomeriggio nell’anticipo del 5° turno del campionato di serie B1 femminile è andata a sbancare il campo di Palau per 1-3. Un successo in rimonta per il team di coach Cristiano Mucciolo che dopo aver perso il primo set ha cambiato marcia andando a vincere in progressione. Settima prossima attesa per il derby casalingo contro la Picco Lecco al PalaPedretti di Albese (ore 21). In preparazione al derby la Tecnoteam giovedì 15 alle ore 20.45 affronterà un’amichevole di lusso con il Club Italia di serie A1 al PalaPedretti. Una ghiotta occasione per la società per per tributare il giusto tributo ad alcune ragazze protagoniste dei mondiali in Giappone. L’ingresso sarà libero

Il tabellino Capo d’Orso Palau-Tecnoteam Albese 1-3

Parziali 25-14, 12-25, 24-26, 15-25

Risultati del 5° turno andata

Futura Giovani Busto – Volley Parella Torino 3-0

Don Colleoni Trescore – Arredo Frigo Acqui Terme 3-1

Capo d’Orso Palau – Tecnoteam Albesevolley 1-3

Florens Re Vigevano – Chromavis Abo Offanengo 3-0

Acciaitubi Picco Lecco – Volley 2001 Garlasco 3-0

CSV Ra.Ma Ostiano – Pneumax Lurano 3-1

Lilliput Settimo Torinese – Scuola del Volley Varese 3-0

Classifica B1

Don Colleoni Trescore, Futura Volley 15; Picco Lecco 14; Florens Vigevano 12; CSV Ra.Ma Ostiano 11; Lilliput Settimo Torinese10; Tecnoteam Albesevolley 9; Chromavis Abo Offanengo 7; Capo d’Orso Palau, Volley Parella Torino, Arredo Frigo Acqui Terme, Volley 2001 Garlasco 3; Pneumax Lurano, Volley Varese 0

Programma del 6° turno andata

Sabato 17 novembre: Tecnoteam-Picco Lecco (ore 21), Futura Volley-Don Colleoni, Acqui Terme-Florens Vigevano, Lurano-Capo d’Orso, Parella Torino-Volley Varese, Garlasco-Ostiano, Offanengo-Lilliput.

