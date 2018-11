Albese Volley dopo il 4° turno serie B femminile.

Albese Volley impresa casalinga del team lariano che supera 3-1 la Florens

Grande impresa dell’Albese Volley che nel 4° turno del campionato di serie B1 femminile si merita la copertina avendo fermato in casa la corsa dell’ancora imbattuta Florens Vigevano. La squadra di coach Cristiano Mucciolo ha giocato con cuore, testa e determinazione reagendo al primo set perso ai vantaggi (dopo avere avuto tra le mani anche un set-ball) per poi imporsi in un crescendo al quarto set respingendo ogni tentativo della capolista.

Una prova maiuscola per l’Albese che ha giocato con carattere ma anche lucidità soprattutto nei momenti più difficili.

Alla fine applausi scroscianti dalle tribune per tutte le ragazze di coach Mucciolo che ora potrà preparare con serenità la trasferta di sabato prossimo sul campo del Capo d’Orso Palau.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY -FLORENS RE VIGEVANO 3-1

parziali 25-27; 25-14; 25-16; 25-22

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 3, Facco 22, Piazza 10, Aliberti 21, Migliorin 12, Teli 10, Torrese Libero, Citterio 2, Bonelli, Santamaria, Laffranchi ne, Amicone ne. All. Mucciolo.

FLORENS RE VIGEVANO: Gulli 3, Facendola 13, Crotti 11, Milocco 13, Coulibaly 11, Mo 6, Giacomel Libero, Ghia ne, Faverzani ne, Trabucchi ne, Armondi, Magani. All. Colombo.

I risultati del 4° turno andata

Arredo Frigo Acqui Terme-Futura Busto 0-3, Parella Torino-Trescore 1-3, Albese-Florens 3-1, Offanengo-Picco Lecco 2-3, Garlasco-Capo d’Orso Palau 3-1, Lurano-Lilliput 0-3, Volley Varese-Ostiano 1-3.

LA CLASSIFICA di B1

Don Colleoni Trescore , Futura Volley Busto 12; Picco Lecco 11; Florens Vigevano 9; Csv Ostiano 8; Abo Offanengo, Lilliput Settimo Torinese 7; Tecnoteam Albesevolley 6; Capo d’Orso Palau, Arredo Frigo Acqui Terme e Parella Torino, Volley Garlasco 3; Pneumax Lurano, Volley Varese 0.

Programma del 5° turno andata

Sabato 10 novembre ore 15 Capo d’Orso Palau-Teccoteam Albese; Futura Busto-Parella Torino, Trescore-Arredo Frigo, Florens Vigevano-Offanengo, Picco Lecco-Garlasco, Ostiano-Lurano, Lilliput-Volley Varese.

