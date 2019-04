Albese Volley dopo penultimo turno di B 1 femminile

Albese Volley la Tecnoteam saluta i tifosi battendo la Parella Torino 3-1

Ultima casalinga positiva per l’Albese Volley che ha salutato i suoi tifosi vincendo in rimonta contro la Parella Torino per 3-1. Dopo aver perso il primo set, il team di coach Cristiano Mucciolo ha cambiato marcia e si imposto nelle altre tre gare salutando i tifosi con tre punti che la portano al sesto posto in classifica. Ora ultima di campionato sabato ospite dell’Offanengo alle ore 20.30

Il tabellino di TECNOTEAM -VOLLEY PARELLA TORINO 3-1

parziali 20-25; 25-17; 25-15; 29-27

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo, Facco 11, Aliberti 16, Piazza 13, Migliorin 19, Citterio 9, Torrese Libero, Bonelli 3, Laffranchi 2, Amicone, Teli 3. Coach Mucciolo-

VOLLEY PARELLA TORINO: Dall’Ara, Meniconi 10, Cane 12, Tourè 6, Carrè 8, Fano C 2, Batte 4, Gouchon Libero, DeStefanis 2, Grassi 5, Fano S.5, Maiolo 7. Coach Di Martino.

Arbitri: Grasselli di Vicenza e Pettenello di Padova.

Risultati del penultimo turno di B1

Sabato 27 aprile ore 18: Tecnoteam-Parella Torino 3-1, Lilliput-Lecco 3-1, Varese-Futura Busto 1-3, Palau-Trescore 0-3, Ostiano-Florens Vigevano 2-3, Lurano-Offanengo 2-3, Garlasco-Acqui Terme 0-3.

LA CLASSIFICA DOPO 25 GIORNATE

Futura Volley Giovani Busto 69 punti

Acciaitubi Picco Lecco 57

Abo Offanengo e Florens Vigevano 53

Don Colleoni Trescore Balneario 51

Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo Torinese 45

Csv Ostiano 44

Arredo Frigo Acqui Terme 35

Capo d’Orso Palau 24

Parella Torino 20

Pneumax Lurano 14

Volley 2001 Garlasco 11

Scuola del Volley Varese 4

Futura promossa in A2, Picco Lecco ai play-off. Lurano, Garlasco e Scuola volley Varese già retrocesse in B2

PROSSIMO TURNO, ULTIMO DEL CAMPIONATO DI B1

Picco Lecco – Capo d’Orso Palau; Arredo Frigo Acqui – Lilliput Settimo Torinese; Abo Offanengo – Tecnoteam Albese; Don Colleoni Trescore – Csv Ostiano; Volley Parella Torino – Pneumax Lurano; Futura Volley Giovani – Volley 2001 Garlasco; Florens Vigevano – Scuola del Volley Varese

