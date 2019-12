Albese Volley verso il 10° turno di B1 femminile

Albese Volley domani sera alle 21 in palio il primo posto del girone

Conto alla rovescia quasi esaurito in casa dell’Albese vVolley in vista della super sfida di domani sera quando per il 10° turno del campionato di serie B1 femminile la Tecnoteam sfiderà la prima della classe la capolista Picco Lecco (ore 21). Un sfida molto sentita che vedrà la palestra Pedretti tutta esaurita vista la grande richiesta di biglietti pervenuta in sede già in settimana. Di fronte la prima e la seconda del girone: da una parte le lecchesi Picco e dall’altra il team di coach Cristiano Mucciolo che si vogliono regalare un bel colpo natalizio che può valere il primato.

Programma del 10° turno serie B1

Sabato 21 dicembre ore 21: Tecnoteam-Picco Lecco, Parella Torino-Costa Volpino, Florens Vigevano-Biella, Trescore-Lilliput, Trecate-Conad Alsenese, Capo d’Orso Palau-Arredo Frigo Acqui Terme.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco 23; Tecnoteam Volley 20; Don Colleoni Trescore, Us Esperia Cremona e Lilliput Settimo Torinese 14; Cbl Costa Volpino ed Arredo Frigo Acqui Terme 12; Florens Vigevano, ProChimica Biella e Conad Alsenese 11; Igor Trecate e Capo d’Orso Palau 10; Volley Parella Torino 0.



